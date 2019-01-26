Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что готов одобрить законопроект, которым предусматривается финансирование федерального правительства на три недели. Это позволило положить конец самому длительному шатдауну в истории США.

"После 36 дней жарких споров и обсуждений я вижу, что демократы и республиканцы готовы отложить свои партийные пристрастия в сторону и поставить американский народ на первое место, – сказал Трамп, выступивший в Розовом саду Белого дома. – Это возможность для всех сторон работать вместе на благо нашей прекрасной страны".

Теперь необходимые действия должны предпринять Сенат и Палата представителей. Законопроект о финансировании правительства до 15 февраля не включает средств на строительство стены на границе с Мексикой – этот вопрос и стал причиной шатдауна. Президент Трамп сказал, что будет сформирован двухпартийный комитет для оценки ситуации на границе.

Заявление Трампа полностью меняет его позицию, высказанную в четверг, когда он сказал, что согласится на временное открытие федерального правительства только, если Конгресс выделит "первоначальный платеж" на строительство стены на границе США и Мексики.

"Это просто здравый смысл, стены работают", – сказал Трамп в пятницу, утверждая, что стена станет барьером, который не допустит в страну преступников, торговцев людьми и наркотики.

Трамп согласился пойти на компромисс с демократами на 35-й день частичного закрытия правительства, когда около 800 тыс федеральных служащих уже во второй раз подряд не получили зарплату.

Это также произошло вскоре после того, как в аэропортах США начались задержки с отправлением и прибытием рейсов – авиадиспетчеры, не получающие зарплату, отказываются выходить на работу.

После заявления президента, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Трамп согласился с требованиями демократов развести вопросы возобновления работы правительства и безопасности границ. Он также выразил надежду на то, что Трамп "усвоил урок". Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила журналистам: "Каждый кризис я воспринимаю как вызов или возможность".

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что надеется, что в ближайшие недели будут проведены "переговоры в духе доброй воли", в результате которых разногласия по безопасности границ будут урегулированы.

Дональд Трамп предупредил, что если в течении трех недель Конгресс не выделит ему средств на строительство стены, он может вновь устроить шатдаун или объявить режим чрезвычайного положения.

Газета The Washington Post сообщила, что федеральные служащие, которые более месяца не получали зарплат, вероятнее всего получат деньги в конце будущей недели.