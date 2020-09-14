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Алексею Навальному с каждым днем становится лучше, сообщает клиника "Шарите".
„Charite“ klinika, kurioje gyvomas Aleksejus Navalnas
„Charite“ klinika, kurioje gyvomas Aleksejus Navalnas
© AFP / Scanpix

Алексей Навальный "полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние становится все более мобильным, и уже может вставать с постели", об этом в понедельник, 14 сентября, сообщают врачи берлинской клиники "Шарите".

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней. Как установила лаборатория бундесвера, Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок" нового типа. 14 сентября к таким же выводам пришли эксперты из Франции и Швеции.

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Deutsche Welle
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