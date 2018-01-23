1 7
Мешки КГБ: что сделано на данный момент
С момента создания комиссия по научному изучению архивов КГБ ЛССР была окружена спорами и недопониманием. В конце концов исследователи заговорили о том, что комиссия может завершить проект в статусе частной организации, а не госпроекта.
KGB archives
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

На данный момент известно о разногласиях комиссии с Бюро по защите Сатверсме (контрразведка), Министерством образования и науки, а также с Государственной инспекцией данных. Кроме того, глава комиссии Карлис Кангерис в разговоре с Delfi признал, что ученые становились объектами угроз. "Не только угрозы, но и попытки шантажа. Но в целях продолжения научной деятельности, чтобы не погрязнуть в судебных тяжбах о защите чести и достоинства, ничего комментировать не будем", — пояснил Кангерис.

Статьи по теме:
LNT: Архивы КГБ в Риге хранят на полу заброшенного здания без ночной охраны
Спецслужбы Латвии отрицают, что в их рядах работают бывшие сотрудники КГБ  (1)

Delfi предлагает ознакомиться с проделанной комиссией работой, а также узнать, что стало главными препятствиями в ходе данного процесса. Также историки сделали прогноз, как может развиваться деятельность комиссии в предвыборном году.

1 7
Мешки КГБ: что сделано на данный момент
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В списках агентов КГБ - фамилии Баниониса и Сондецкиса Банионис докладывал о литовцах США, Сондецкис должен был повлиять на отца (546)

Выдающиеся литовские деятели искусства - актер Донатас...

Актер Регимантас Адомайтис: меня тоже вербовали (87)

После того, как Литовский центр по изучению геноцида и...

"Истекли все разумные сроки": точку в процессе люстрации должен поставить Сейм Литвы (42)

Длившийся четверть века в Литве процесс люстрации...

Центр исследования геноцида и сопротивления: к списку агентов КГБ нужно относиться критически (85)

Относиться к недавно опубликованному журналу...

В мире

В Германии 15-летний школьник убил своего одноклассника

В городе Люнен на западе Германии 15-летний школьник...

Пекин и Сеул раскритиковали США за протекционистские тарифы на импорт (1)

В США введены новые ввозные пошлины на импортные...

Что нового, кроме Трампа, принесет Давос-2018? (2)

23 января сильные мира сего в 48 раз встретятся в Давосе...

В Турции задержаны десятки человек по подозрению в пропаганде терроризма

Власти Турции задержали по подозрению в пропаганде...

ЕС изъял из черного списка офшоров восемь стран (1)

Совет Евросоюза исключил восемь стран из черного...

TOP новостей

В прошлом году "Газпром" занял почти 60% литовского газового рынка (182)

В прошлом году потребление природного газа в Литве...

Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (39)

В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...

Торговые центры в Литве намерены отказаться от самых дешевых яиц (66)

Больше 90% покупателей в Литве покупают самые дешевые...

Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно  (21)

Министр финансов первого некоммунистического...

Potvynis Upės gatvėje Potvynis Upės gatvėje

В центре Вильнюса лопнула труба – улицу затопило водой  аварию должны ликвидировать до полуночи (21)

23 января в обеденное время на ул. Упес в Вильнюсе...