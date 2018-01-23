1 7
Мешки КГБ: что сделано на данный момент
С момента создания комиссия по научному изучению архивов КГБ ЛССР была окружена спорами и недопониманием. В конце концов исследователи заговорили о том, что комиссия может завершить проект в статусе частной организации, а не госпроекта.
KGB archives
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

На данный момент известно о разногласиях комиссии с Бюро по защите Сатверсме (контрразведка), Министерством образования и науки, а также с Государственной инспекцией данных. Кроме того, глава комиссии Карлис Кангерис в разговоре с Delfi признал, что ученые становились объектами угроз. "Не только угрозы, но и попытки шантажа. Но в целях продолжения научной деятельности, чтобы не погрязнуть в судебных тяжбах о защите чести и достоинства, ничего комментировать не будем", — пояснил Кангерис.

Статьи по теме:
LNT: Архивы КГБ в Риге хранят на полу заброшенного здания без ночной охраны
Спецслужбы Латвии отрицают, что в их рядах работают бывшие сотрудники КГБ  (1)

Delfi предлагает ознакомиться с проделанной комиссией работой, а также узнать, что стало главными препятствиями в ходе данного процесса. Также историки сделали прогноз, как может развиваться деятельность комиссии в предвыборном году.

1 7
Мешки КГБ: что сделано на данный момент
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В списках агентов КГБ - фамилии Баниониса и Сондецкиса Банионис докладывал о литовцах США, Сондецкис должен был повлиять на отца (546)

Выдающиеся литовские деятели искусства - актер Донатас...

Актер Регимантас Адомайтис: меня тоже вербовали (87)

После того, как Литовский центр по изучению геноцида и...

"Истекли все разумные сроки": точку в процессе люстрации должен поставить Сейм Литвы (42)

Длившийся четверть века в Литве процесс люстрации...

Центр исследования геноцида и сопротивления: к списку агентов КГБ нужно относиться критически (85)

Относиться к недавно опубликованному журналу...

В мире

«Люди-кусты» как феномен прифронтового быта на линии соприкосновения в Донбассе (1)

На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла...

Эрдоган: Турция договорилась с Россией об операции в Сирии (6)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что...

МВФ прогнозирует рост мировой экономики из-за реформы Трампа (2)

Налоговая реформа в США , законопроект о которой был...

Шантаж, угрозы, волокита. Почему Латвия продолжает хранить секреты КГБ (2)

С момента создания комиссия по научному изучению...

Международная организация труда: в мире почти 200 миллионов безработных (1)

Без работы находятся 5,6 процента трудоспособного...

TOP новостей

Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно  (11)

Министр финансов первого некоммунистического...

Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (5)

В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...

Карбаускис объяснил, зачем проводить парламентское расследование финансовой деятельности ЛРТВ (4)

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых...

Dita Šperling Dita Šperling su vyru Juda Zupavičiumi

Пережившая настоящий ад женщина вернулась в Вилиямполе, чтобы выкопать ящик (47)

Дита Шперлинг, которая сейчас живет в Израиле, родилась...

Potvynis Upės gatvėje Potvynis Upės gatvėje

В центре Вильнюса лопнула труба – улицу затопило водой (6)

23 января в обеденное время на ул. Упес в Вильнюсе...