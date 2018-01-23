На данный момент известно о разногласиях комиссии с Бюро по защите Сатверсме (контрразведка), Министерством образования и науки, а также с Государственной инспекцией данных. Кроме того, глава комиссии Карлис Кангерис в разговоре с Delfi признал, что ученые становились объектами угроз. "Не только угрозы, но и попытки шантажа. Но в целях продолжения научной деятельности, чтобы не погрязнуть в судебных тяжбах о защите чести и достоинства, ничего комментировать не будем", — пояснил Кангерис.
Delfi предлагает ознакомиться с проделанной комиссией работой, а также узнать, что стало главными препятствиями в ходе данного процесса. Также историки сделали прогноз, как может развиваться деятельность комиссии в предвыборном году.
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