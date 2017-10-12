Поскольку пламя распространилось на большую высоту здания и существовала опасность обрушения, пожарные после прибытия не имели возможности приступить к тушению и могли лишь предотвратить распространение огня на территорию вокруг башни. Причина возгорания неизвестна, указывает dpa.
"Материальный ущерб оценить невозможно, однако духовные потери огромные", - цитирует агентство слова представителя пожарных.
Расположенная во франкфуртском районе Заксенхаузен 43-метровая Goetheturm до недавнего времени являлась самой высокой доступной для посещения деревянной постройкой в Германии. В 1999 году этот статус перешел к 60-метровой Башне тысячелетия (Jahrtausendturm) в Магдебурге, которая является самой высокой деревянной постройкой в мире.
Франкфуртская башня была возведена в 1931 году и получила имя Иоганна Вольфганга Гёте по случаю предстоявшей 100-летней годовщины смерти поэта. В 2014 году она была отреставрирована.
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