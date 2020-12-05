"До конца 2020 года "Северный поток-2" будет запущен", - уверенно заявлял в конце 2019-го тогдашний министр энергетики России Александр Новак. Однако из-за санкций США, сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода остаются неизвестными. Этот факт сильно нарушает планы Кремля, ведь в контрактах на транзит российского газа через Украину прописано существенное уменьшение объемов транзита с 2021 года. Это связано с тем, что "Газпром" надеялся к этому времени закончить "Северный поток-2", уверены в "Операторе ГТС Украины". DW спросила у экспертов в Киеве, как скажется задержка запуска "Северного потока-2" и кризис, вызванный пандемией коронавируса, на объемах транзита российского газа через Украину.

Как "Северный поток-2" повлияет на транзит газа

Подписанный в конце 2019-го контракт между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" предусматривает минимальный объем транспортировки российского газа по территории Украины: в 2020 году - 65 миллиардов кубометров газа и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Уменьшение объемов связано с тем, что "Газпром" надеялся до 2020 года закончить строительство "Северного потока-2", что делает украинскую ГТС ненужной, считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар. "Однако планы Кремля провалились, и в следующем году бронирования в 40 миллиардов кубометров не хватит", - говорит эксперт.

Действующий контракт заключен по системе "качай или плати", по которому Украина в любом случае получит деньги за гарантированный объем. Однако это не означает, что "Газпром" не может прокачивать больше, объясняет руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Антон Зоркин. "За дополнительный объем придется доплачивать. И тариф, в зависимости от времени бронирования и других факторов, будет точно выше, поскольку транспортироваться будут сверхконтрактные объемы", - подчеркнул эксперт.

Как сообщили DW в "Нафтогазе", за 5-летний срок контракта выручка составит около 7,2 миллиарда долларов, а дополнительные объемы транспортировки предоставляются по тарифам, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Как напомнили в "Нафтогазе", в четвертом квартале 2020 года "Газпром" уже заказывал дополнительные мощности.

Последствия пандемии коронавируса для транзита газа

По прогнозу главы "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, транзит природного газа из РФ через Украину до конца 2020 года составит 55-56 миллиардов кубометров, что меньше забронированного объема.

Такой просчет связан с пандемией COVID-19, которая привела к сокращению экономической активности, из-за чего потребление газа резко упало, убежден Михаил Гончар. "Когда подписывали контракт о пандемии даже никто не задумывался. Также на потребление повлияла теплая зима 2019-2020 годов", - отметил он.

Однако, несмотря на это, доля экспорта российского газа, поставляемого транзитом через Украину, может даже вырасти, считает Гончар. "В последние годы она составляла около 46 процентов. В настоящее время существуют разночтения между Еврокомиссией, Германией и Польшей из-за нарушения Третьего энергетического пакета ЕС при использовании "Северного потока". Поэтому при общем сокращении объема экспорта российского газа в Европу из-за коронавирусного кризиса доля украинского транзита может вырасти до 50 процентов", - прогнозирует эксперт.

Есть ли перспективы для транзита через Украину

В 2021 году объемы транзита газа через Украину могут достичь 70-85 миллиардов кубометров, если рынок газа в Европе оживет и будут преодолены последствия пандемии, уверен Гончар. "Если же экономика не восстановится, то в следующем году транзит будет на уровне этого года - около 55 миллиардов кубометров", - отметил он.

Но пока российская сторона не обращалась с запросом по увеличению годовых гарантированных объемов транспортировки газа через Украину в 2021 году и последующих годах, сообщили DW в "Нафтогазе".

Россия не предлагает менять объемы, которые зафиксированы в контракте, ведь до сих пор надеется достроить "Северный поток-2", считает Зоркин. "Если это произойдет, то газотранспортная система Украины не прекратит работу, а будет качать газ в обратном направлении - из Европы к потребителям Украины. В случае остановки строительства, ситуация останется такой, как сейчас, при этом на объемы транзита будет влиять снижение спроса на газ, вызванное коронавирусом и, вероятно, очередной теплой зимой, а также планы ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году", - отметил эксперт.