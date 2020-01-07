Строительство "Северного потока - 2" приостановлено, но по первой нитке газопровода Eugal - его продолжения на территории Германии до границы с Чехией - с 1 января 2020 года газ официально уже пошел. Об этом в ответ на запрос DW сообщил 6 января пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер (George Wüstner), пояснив: "Газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel".
У газопровода Nel появилась новая задача
Таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего "Северного потока". Но это не спасает "Газпром" от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично.
Джордж Вюстнер подтвердил DW, что мощности Eugal забронированы на длительный срок, однако "из соображений защиты данных" отказался сообщать, кем именно. Но в том, что это "Газпром", никто и не сомневается: задача двух ниток Eugal (вторая по плану будет построена к концу 2020 года) - служить продолжением двух труб "Северного потока - 2". Точно так же Opal и Nel являются продолжением на территории Германии действующих с 2012 года двух ниток первого "Северного потока".
Дело, однако, в том, что мощность газопровода Nel, соединяющего приемный терминал "Северного потока" в Любмине под Грайфсвальдом с подземным газохранилищем Rehden, составляет 20 миллиардов кубометров газа в год. А мощность первой нитки Eugal - 30,9 миллиарда кубометров. Так что даже если Nel, у которого вообще-то другие задачи, будет целиком задействован для заполнения нового газопровода, полностью загрузить его не удастся.
Беспроигрышный бизнес для европейских партнеров "Газпрома"
А если "Северный поток - 2" не успеют достроить в 2020 году, то с января 2021 года "Газпром" будет терять деньги на также полностью забронированных, но не загруженных мощностях второй нитки Eugal. Правда, российская компания является через совместное с фирмой Wintershall предприятие Gascade совладельцем этого газопровода, но лишь примерно на четверть.
Остальные доли держат немецкие компании Wintershall и Ontras, а также бельгийская Fluxys и нидерландская Gasunie через свои зарегистрированные в Германии дочки. Собственно, заинтересованность всех этих европейских партнеров в Eugal как продолжении "Северного потока - 2" объясняется именно тем, что для них это - беспроигрышный бизнес: "Газпром" оплачивает полностью забронированные мощности трубопровода независимо от того, сколько газа на самом деле по нему прокачивается.
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