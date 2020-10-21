В пояснении к сути санкций, введенных США против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2", опубликованном на сайте Госдепартамента во вторник, 20 октября, указывается, что под них подпадают не только суда-трубоукладчики, но и компании, предоставляющие таким судам различные услуги.

Санкции, направленные против "Северного потока - 2", являются частью так называемого "Акта о защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Изначально предполагалось, что объектом этих санкций являются лишь "суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине ста футов и более для строительства газопроводов "Северный поток - 2", "Турецкий поток" (TurkStream) или любого другого проекта, являющегося продолжением вышеназванных проектов", а также "иностранные граждане, которые сознательно продают, сдают в аренду или предоставляют в пользование такие суда для воплощения таких проектов или способствуют совершению обманных или структурированных сделок с целью предоставления в пользование таких судов для воплощения подобных проектов".

Именно в связи с этим свое участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" в январе прекратила швейцарская компания Allseas.

Какие компании станут объектами санкций США по "Северному потоку - 2"

Однако в пояснении сути санкций, опубликованном на сайте Госдепартамента США 20 октября, говорится, что штрафные меры распространяются и на "иностранные фирмы и лиц, которые предоставляют определенные услуги или товары, необходимые или важные для предоставления или эксплуатации судна, занимающегося укладкой труб для таких проектов". В качестве примера подобных услуг ведомство называет модернизацию судов-трубоукладчиков или установку на них оборудования, а также финансирование подобных работ.

Согласно сообщению Госдепа, у компаний, занимающихся оказанием именно таких услуг судам, задействованным в строительстве "Северного потока -2", есть 30 дней начиная с 20 октября, чтобы свернуть эту деятельность.