Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительнын санкции против участников строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг, 25 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух германских чиновников, знакомых с ситуацией. Агентство изучило внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ, в котором говорится, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по германским и европейским компаниям, банкам, а также правительственным организациям.
По словам германских официальных лиц, прямое вмешательство Соединенных Штатов в энергетические интересы ЕС может повлечь за собой коллективный ответ стран Евросоюза.
Берлин опасается нового спада в отношениях
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) две недели назад поставил под сомнение законность возможных новых мер Вашингтона, указав, что их введение может привести к новому спаду в трансатлантических отношениях.
"Правительство Германии уже давно считает, что санкции с экстерриториальными последствиями противоречат международному праву и не способствуют развитию международного сотрудничества", - заявил Альтмайер журналистам в Берлине 12 июня. "Эта позиция не изменилась", - добавил он.
Суть экстерриториальных санкций США
До этого исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) и председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Klaus Ernst) из фракции посткоммунистической Левой партии на совместной пресс-конференции в Берлине призвали противодействовать Белому дому.
По словам Хармса, под экстерриториальными санкциями США могут оказаться фирмы из 12 европейских стран: "Планируются запреты на въезд в США, аресты счетов, отказ в размещении заказов". Причем, добавил он, такие штрафные меры затронут и компании, участвовавшие в сооружении соединительных газопроводов на территории Чехии и Германии.
Клаус Эрнст в свою очередь прокомментировал ситуацию следующим образом: "Цель Соединенных Штатов, с нашей точки зрения, заключается не в том, чтобы снизить зависимость от России, а в том, чтобы продавать в Европе свой газ, и это будет сделать легче, если из России будет поступать меньше газа".
Прокладка газопровода приостановлена
Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за американских санкций в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний и заморозку любых активов на территории страны.
"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.
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