Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды Дании. Сообщение об этом в пятницу, 28 июня, распространила пресс-служба компании. Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (Matthias Warning), компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения".
Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее, принадлежащего Дании острова Борнхольм. Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.
В Дании рассмотрят альтернативные заявки
Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение Nord Stream 2 и продолжает обрабатывать две альтернативные заявки. Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства, подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил агентству ТАСС, что даже если не удастся получить разрешение от Дании, строительство "Северного потока-2" будет завершено, как и планировалось к концу 2019 года. Две нитки газопровода, который являются расширением уже существующего "Северного потока", должны соединить российскую Усть-Лугу с немецким Грайфсвальдом. По ним из России в Германию будет поставляться до 55 млрд куб м газа в год. Противниками строительства выступают страны-транзитеры российского газа - Украина и Польша - опасающиеся утраты транзитных платежей, а также ряд стран Евросоюза. Белый дом пригрозил санкциями компаниям, участвующим в прокладке газопровода.
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