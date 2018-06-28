Постройка трубопровода «Северный поток-2» может начаться в ближайшее время до получения разрешения от Копенгагена. Об этом заявил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в кулуарах на газовой конференции в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
Nord Stream 2
© Reuters / Scanpix

По его словам, если датские власти не одобрят прокладку трубопровода в своих территориальных водах, компании придется заняться строительством в международных водах к северу от Дании. «Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные суда, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели» — сообщил Коркоран.

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Накануне премьер-министр Дании Люкке Расмуссен на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Гройсманом предложил проанализировать риски Киева при постройке «Северного потока-2» и «роль Украины как транзитера топлива». Гройсман назвал трубопровод новым видом «гибридного оружия», угрожающего всем странам — потребителям газа.

«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря в Европу, его протяженность составит более 1,2 тыс. км, мощность трубопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​

Власти Швеции, Финляндии и Германии уже выдали разрешения на строительство и эксплуатацию трубопровода, он должен заработать до конца 2019 года.

РБК
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