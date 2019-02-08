Страны Европейского Союза в пятницу, 8 февраля, поддержали предложенный Берлином и Парижем вариант поправок для европейской Газовой директивы (части Третьего энергопакета ЕС). Это предложение, как указывают информагентства, не должно серьезно сказаться на судьбе "Северного потока - 2".
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© Reuters / Scanpix


Председательствующая Совете ЕС Румыния сообщила в микроблоге Twitter, что теперь есть мандат на ведение переговоров с Европарламентом по данной проблеме.

Согласно сообщению AFP, германо-французский компромисс предусматривает ужесточение норм Газовой директивы ЕС в отношении газопроводов из третьих стран. Однако компетенция принятия решений о правилах транспортировки топлива передается той стране, через которую осуществляется ввод трубопровода в транспортную систему ЕС. В случае с "Северным потоком - 2" это Германия.

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Жесткие требования Третьего энергопакета

До этого компромисса ожидалось принятие более жесткого решения. Свой вариант ранее, в частности, предложила Румыния, председательствующая в Совете ЕС. Он предполагал расширить действие Газовой директивы на газопроводы, ведущие в Евросоюз из третьих стран, в частности, на "Северный поток - 2". Принятие такого решения могло создать серьезные препятствия для реализации российско-германского проекта.

В свою очередь, ключевым элементом Третьего энергопакета, направленного на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и природного газа, является требование четкого разделения добывающих и транспортных предприятий: компания, производящая электроэнергию или добывающая газ, не имеет права одновременно владеть линиями электропередачи или газопроводами.

Для окончательного принятия изменений Газовой директивы нужна поддержка Совета ЕС и Европарламента.

Deutsche Welle
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