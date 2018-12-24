Работающее на строительстве газопровода "Северный поток-2" судно Solitaire начало укладку труб в экономической зоне Швеции, сообщает издание Aftonbladet. Трубы для газопровода будут хранить​ся в шведском порту Карлсхамн, уточняет издание.

По данным радиостанции Sveriges Radio, работы по укладке газопровода в этом районе продлятся до лета 2019 года, администрация порта Карлсхамн дополнительно наняла более 110 рабочих.

Компания — оператор трубопровода Nord Stream AG 23 декабря сообщила, что судно-трубоукладчик Pioneering Spirit начало укладывать трубы "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Финляндии. Строительство газопровода в Финском заливе началось в начале сентября. Укладкой занималось судно Solitaire. В компании отметили, что оно направилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции, чтобы приступить к укладке 510 км труб.

В компании добавили, что в настоящее время уложено 370 км "Северного потока-2".

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"​Возведение "Северного потока-2" идет по плану в соответствии с графиком. На его строительство уже получено разрешение четырех из пяти стран, через воды которых пройдут сдвоенные трубопроводы", — заявили в Nord Stream AG.

Против строительства "Северного потока-2", мощность которого составит 55 млрд кубометров газа в год, последовательно выступают Украина, Польша, США. Администрация Дональда Трампа и он лично неоднократно призывали Германию и другие страны Европы отказаться от его строительства.

Группа американских сенаторов от обеих партий пообещала внести на рассмотрение конгресса резолюцию, призывающую отменить строительство "Северного потока-2".

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что США оказывают огромное давление на проект газопровода "Северный поток-2" из-за желания самостоятельно поставлять газ в Германию. По его словам, американцы выступают против строительства трубопровода "не из-за своей любви к Украине, а потому что хотят поставлять газ в Германию — сжиженный газ, который хуже по качеству, но дороже, чем трубопроводный".

12 декабря резолюцию с призывом закрыть проект принял Европарламент. "Поскольку Украина играет решающую роль в европейских сетях энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода "Северный поток-2" в обход Украины, так как это политический​ проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности", — заявили в парламенте.

Официальный Берлин неоднократно заявлял, что проект газопровода является чисто экономическим и не связан с политическими соображениями.