МИД страны в весьма жестких выражениях назвал новый пакет введенных против нее ограничений "самым жестоким, неэтичным и бесчеловечным враждебным актом".
Между тем США и Южная Корея провели совместные военно-воздушные учения в небе над Корейским полуостровом.
Вопрос Северной Кореи станет ключевым в повестке дня заседания Генеральной ассамблеи ООН, открывающейся на этой неделе.
В пятницу Пхеньян запустил очередную ракету над территорией Японии, назвав это самым большим испытанием на дальность.
Этот запуск, произведенный сразу после принятия пакета новых санкций в отношении северокорейского режима, был единогласно осужден Советом безопасности ООН как "чрезвычайно провокационный".
Что говорит Северная Корея?
"Активизация усилий США и их вассалов с тем, чтобы наложить санкции и усилить давление на КНДР, лишь ускорит работы по доведению до конца государственной ядерной программы", - говорится в заявлении МИД Северной Кореи, обнародованном государственными СМИ страны.
В этом заявлении также утверждается, что цель новых санкций, принятых Советом безопасности ООН 11 сентября - "физическое уничтожение" населения страны, ее государственной системы и правительства.
Эти санкции были приняты в попытке лишить Северную Корею топлива и доходов от продажи вооружений, а также ограничить импорт нефтепродуктов и полностью запретить экспорт текстиля.
Эти меры были введены после уже шестого по счету и самого мощного ядерного испытания, проведенного Пхеньяном в начале сентября.
Однако критики санкций ставят под вопрос эффективность такого рода ограничений, поскольку Северная Корея по-прежнему имеет возможность торговать с внешним миром.
По данным агентства Блумберг, в прошлом году экономический рост КНДР составил 3,9%, в основном за счет торговли с Китаем.
Какова международная реакция?
Ожидается, что тема северокорейской программы вооружений станет ключевой в обращении президента США Дональда Трампа к Генеральной ассамблее ООН и в его переговорах с руководителями Южной Кореи и Японии.
Ранее Трамп уже заявлял, что рассматривает "все возможные варианты" действий в отношении Пхеньяна, и что Северной Корее придется столкнуться с "огнем и яростью", если она продолжит угрожать США.
В ходе телефонных переговоров, состоявшихся в понедельник, Президент Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове. При этом китайский руководитель отметил, что у их стран во многом совпадают интересы.
Вашингтон неоднократно призывал Пекин оказать прямое давление на режим в Пхеньяне, в то время как Китай, который остается главным, если не единственным, союзником Северной Кореи настаивает на том, что США должны воздержаться от дальнейших угроз в адрес Ким Чен Ына.
Россия также критикует Америку за "агрессивную риторику".
Москва и Пекин согласились поддержать санкции ООН только после того, как США смягчили формулировки. Обе страны продолжают настаивать на необходимости решения северокорейского кризиса дипломатическим путем.
Как расценивать совместные учения США и Южной Кореи?
В понедельник американские военные провели совместные с ВВС Южной Кореи военные учения вблизи границы между Северной и Южной Кореей.
Как следует из заявления Сеула, эти учения "были призваны продемонстрировать сдерживающую мощь альянса Южной Кореи и США перед лицом ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи".
Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му в ходе парламентских слушаний отметил, что теперь подобные военные учения проводятся "по два-три раза в месяц".
Одновременно Россия и Китай приступили к совместным военно-морским учениям к востоку от Корейского полуострова, однако неясно, связано ли это напрямую с обострением напряженности в регионе.
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