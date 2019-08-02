Северная Корея в ночь на пятницу запустила очередную партию баллистических ракет малой дальности в море у своего восточного побережья, сообщают южнокорейские власти. Это уже третий запуск за последние восемь дней.
Šiaurės Korėjos raketa
© AP / Scanpix

Как заявляют в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, в 3 часа утра по местному времени в провинции Хамгён-Намдо были запущены три ракеты. Позднее ведомство также сообщило, что они проделали путь около 220 км и достигли высоты 25 км.

По оценкам американской и южнокорейской разведки, речь, вероятно, идет о "баллистической ракете малой дальности", обладающей теми же аэродинамическими характеристиками, как и другие недавно запущенные северокорейские ракеты, говорится в заявлении президентской администрации Южной Кореи.

О пятничном запуске первыми сообщили власти США, заявившие, что речь идет о баллистических ракетах малой дальности, не представляющих угрозы для Северной Америки.

"Голос Америки"
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