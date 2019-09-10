Северная Корея запустила две ракеты

Ракетные пуски были проведены немедленно после того, как КНДР заявила о намерении возобновить переговоры с США о будущем своей ядерной программы.
Это восьмые пуски, проведенные после встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидеры Ким Чен Ына на границе между двумя Кореями.
Министерство обороны Японии сообщило, что у него нет данных о том, что северокорейские баллистические ракеты попали в ее территориальные воды, добавив, что ныне не имеется немедленной угрозы национальной безопасности.
Высокопоставленный представитель Администрации США заявил: "Мы в курсе сообщений о северокорейских пусках. Мы продолжаем следить за ситуацией и активно консультируемся с нашими союзниками в регионе".
КГБ Южной Осетии через Facebook обнародовал секретный план "гибридной войны" Грузии и закрыл границу
Комитет госбезопасности ( КГБ ) Южной Осетии...
Американская медицинская ассоциация предупредила об опасности вейпинга
В США растет число легочных расстройств, причиной...
США в 2017 году вывезли из России шпиона, вероятно работавшего в Администрации президента (2)
В 2017 году США вывезли из России осведомителя, который...
TOP новостей
В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (27)
Министерство охраны окружающей среды Литвы...
Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (70)
Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...
В сентябре в городах Литвы растет число ДТП: виноваты и лихачи, и те, кто стоит в заторах
Терпение , терпение и еще раз терпение – вот основной...
Всеволод Чернозуб. Больше проблем внутри России – меньше международная активность Кремля Специально для DELFI (2)
Единым днём голосования в России завершился...
В парламенте распалась фракция "Порядка и справедливости": среди правящих не прекращаются разногласия
Из парламентской фракции "Порядка и справедливости"...