Северная Корея запустила две ракеты

Cеверная Корея выпустила две ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщили южнокорейские военные.
Šiaurės Korėjos raketa
© AP / Scanpix

Ракетные пуски были проведены немедленно после того, как КНДР заявила о намерении возобновить переговоры с США о будущем своей ядерной программы.

Это восьмые пуски, проведенные после встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидеры Ким Чен Ына на границе между двумя Кореями.

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Министерство обороны Японии сообщило, что у него нет данных о том, что северокорейские баллистические ракеты попали в ее территориальные воды, добавив, что ныне не имеется немедленной угрозы национальной безопасности.

Высокопоставленный представитель Администрации США заявил: "Мы в курсе сообщений о северокорейских пусках. Мы продолжаем следить за ситуацией и активно консультируемся с нашими союзниками в регионе".

"Голос Америки"
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