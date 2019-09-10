Северная Корея запустила две ракеты

Ракетные пуски были проведены немедленно после того, как КНДР заявила о намерении возобновить переговоры с США о будущем своей ядерной программы.

Это восьмые пуски, проведенные после встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидеры Ким Чен Ына на границе между двумя Кореями.

Министерство обороны Японии сообщило, что у него нет данных о том, что северокорейские баллистические ракеты попали в ее территориальные воды, добавив, что ныне не имеется немедленной угрозы национальной безопасности.

Высокопоставленный представитель Администрации США заявил: "Мы в курсе сообщений о северокорейских пусках. Мы продолжаем следить за ситуацией и активно консультируемся с нашими союзниками в регионе".