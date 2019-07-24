В водах Японского моря северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", который принадлежит ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Об этом РБК сообщил директор компании Виктор Седлер.

По его словам, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, когда судно следовало на промысел. Седлер отметил, что северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега (почти 100 км). При этом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву территориальными водами считается зона в 12 морских миль от берега.

"Выключили все средства связи, отобрали телефоны и конвоировали в порт Вонсан. Сегодня у нас там побывал представитель российского посольства — от него и узнали", — рассказал он, добавив, что до 18 июля в компании предполагали, что судно находится в дрейфе, а связь отсутствует по техническим причинам.

Совладелец компании рассказал, что компания отслеживала судно через техническое средство контроля (ТСК, спутниковая мониторинговая система). "После того как судно стало двигаться в сторону КНДР, мы подумали, что его, наверное, захватили. И сегодня это подтвердил сотрудник посольства, который побывал на судне", — говорит он.

Седлер сообщил, что причиной стало якобы незаконное пересечение границы. "Почему-то корейцы придумали, что 50 миль — это "зона их военного охранения", никаким международным институтом не признанная. Это нам сказали в посольстве", — отметил совладелец компании.

По его словам, на судне находится экипаж из 17 человек, из них 15 — россияне, двое — граждане Южной Кореи. В порту экипаж разделили по каютам, не разрешают выход на палубу. "Капитана и помощника поселили в гостиницу, отдельно от экипажа, и корейских специалистов тоже отдельно поселили в гостиницу. Каждый день проходят обыски кают, ведутся допросы", — добавил он.

Седлер рассказал, что подобное происходит впервые. "Северокорейские пограничники могут проверить судно, высадиться, но чтобы такие действия проводить, задерживать, отправлять в порт — это впервые", — заключил он.

РБК направил запрос в посольство КНДР в Москве и посольство России в Пхеньяне в связи с информацией о захвате судна "Сянхайлинь-8" северокорейскими пограничниками.