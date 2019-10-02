Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров 5 октября. По ее словам, за день до этого состоится "предварительный разговор". Место проведения переговоров не уточняется.

"Делегаты от КНДР готовы к вхождению в переговоры между США и КНДР на рабочем уровне. Я ожидаю, что рабочие переговоры ускорят положительное развитие отношений между КНДР и США", - говорится в заявлении дипломата.

Через несколько часов после этого сообщения стало известно об очередном запуске северокорейской ракеты. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на южнокорейских военных и власти Японии. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, неопознанная ракета была запущена недалеко от Вонсана, на юго-востоке КНДР, в сторону моря.

Информацию о ракетном запуске также подтвердила Береговая охрана Японии. Представитель японского правительства добавил, что, судя по всему, в среду утром (по местному времени) с территории Северной Кореи были запущены две ракеты с промежутком в несколько минут, причем одна из них упала в японской исключительной экономической зоне.