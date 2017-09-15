Северная Корея в пятницу, 15 сентября, провела очередной пуск баллистической ракеты. Запуск был осуществлен из района Пхеньяна, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
По данным японского телеканала NHK, ракета двигалась в сторону Тихого океана и, перелетев территорию Японии, упала примерно в 2000 километрах к востоку от острова Хоккайдо. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Японские власти в связи с пуском выпустили экстренное предупреждение для жителей северо-востока страны. При падении ракеты никто не пострадал.
Несмотря на санкции
Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над японской территорией. И первый пуск с тех пор, как Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна.
По данным агентства Reuters, Совбез ООН обсудит очередной ракетный тест КНДР на экстренном заседании в пятницу, 15 сентября. Оно будет проведено по инициативе США и Японии.
В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Флагман британского флота "Куин Элизабет" дал течь (6)
Флагман королевских ВМС Британии, авианосец "Куин...
Пресса Британии: стратегии Запада в отношении РФ и кто остановит российских тролллей (8)
В обзоре британских газет от 18 декабря: Россия — угроза,...
США обвинили КНДР в атаке вируса-вымогателя WannaCry (6)
Администрация США заявила, что Пхеньян несет прямую...
Десятки крымско-татарских активистов оштрафованы за пикеты (12)
В Крыму массово выносят обвинительные приговоры по...
США блокировали резолюцию ООН о статусе Иерусалима (2)
США наложили вето на резолюцию ООН , фактически...
TOP новостей
С января имущество должны декларировать больше жителей Литвы (2)
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала...
Премьер Литвы: необоснованное повышение пенсий губительно (80)
Главное, что пенсии не будут снижаться ни при каких...
Министр обороны Литвы: размещение "Искандеров" в Калининградской области создает новую ситуацию и угрозу (81)
Размещение батальона НАТО в Литве - это и...
"З друкарні пана Марціна Кухты": белорусское слово литовского печатника (37)
Нынешняя ситуация, когда Вильнюс активно поддерживает...
Центробанк Литвы рассказал, как будем жить в следующем году (15)
Центробанк Литвы не меняет прогноз развития экономики...