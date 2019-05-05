Запуски ракет лично проконтролировал Ким Чен Ын, он назвал их "отстаиванием суверенитета страны". МИД Германии осудил испытания ракет и заявил, что это "провокация".
Kim Jong Unas
© AFP / Scanpix

Пхеньян осуществил вторую за два дня серию учебных ракетных пусков. Об этом в субботу, 4 мая, сообщил комитет начальников штабов Южной Кореи. Позднее в КНДР подтвердили ракетные испытания, их курировал лично глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер объяснил необходимость учений "отстаиванием политического суверенитета и экономической состоятельности" страны, сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

В Германии осудили пуск ракет

Пуски ракет в КНДР осудили в МИД Германии. "Они являются провокацией в момент, когда международное сообщество ожидает от Северной Кореи конкретных шагов по отказу от ее ракетных и ядерных программ", - говорится в заявлении. Берлин потребовал от Пхеньяна "быстрых, конкретных и существенных" шагов по полной денуклеаризации, чтобы доказать, что он заинтересован в дипломатическом решении.

Несмотря на испытания, президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения о денуклеаризации с Пхеньяном принесет этой стране большую экономическую пользу.

На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР провести полную денуклеаризацию, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели. Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы КНДР.

Deutsche Welle
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