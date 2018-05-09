Северная Корея отпустила трех заключенных американцев

На свободу вышли все три американца, которых удерживали в КНДР. Это 65-летний Ким Дон Чул (задержан в октябре 2015 года), Тони Ким (задержан в апреле 2017 года) и Ким Хак Сон (под стражей с мая 2017 года). Все они родом из Южной Кореи, но на момент задержания в КНДР имели американское гражданство.
"Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео сейчас в воздухе на пути назад из Северной Кореи с тремя прекрасными джентльменами, которых все так сильно жаждут увидеть. Кажется, они в добром здравии", - написал в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.
По его словам, во время визита в Пхеньян Майк Помпео также успел договориться о дате и месте встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Последний раз КНДР отпускала американцев, осужденных в Северной Корее, в июне 2017 года. Американский студент Отто Уормбир, который провел под стражей около полутора лет, был доставлен домой в вегетативном состоянии и скончался спустя неделю. Что именно с ним произошло в КНДР, достоверно неизвестно.
Нынешнее освобождение американцев произошло на фоне потепления отношений между Северной Кореей и США, Южной Кореей и Китаем. После Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, участие в которой принимали спортсмены из Северной Кореи, Ким Чен Ын уже успел встретиться с лидерами Китая и Южной Кореи.
В настоящее время обсуждается вопрос о проведении встречи Кима с Дональдом Трампом. После саммита с президентом Южной Кореи северокорейский лидер заявил о приостановлении ядерной программы страны.
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