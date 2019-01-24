Северная Корея начала готовиться ко второму саммиту Трампа и Ким Чен Ына

Трамп передал письмо Ким Чен Ыну через Ким Ён Чхоля – одного из высокопоставленных официальных лиц Северной Кореи, который встретился с президентом США в Белом доме на прошлой неделе.

"Ким Чен Ын дал высокую оценку президенту Трампу за его необыкновенную решимость и волю", – сообщило информагентство, отметив, что Пхеньян будет "ждать терпеливо и с чувством доброй воли и вместе с США, шаг за шагом, двигаться к общей цели двух стран".

В сообщении не уточняется, в чем состоит эта цель.