В пояснениях к снимкам указывается, что на полигоне начат снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. "К 22 июля был достигнут значительный прогресс в демонтаже переброшенной рельсовой системы на стартовой площадке Сохэ", - говорится в описании одного из изображений.
Южная Корея приветствовала информацию о начале демонтажа полигона. "Это, вероятно, окажет положительное влияние на проблему денуклеаризации. Это лучше, чем ничего, я считаю, что Север движется к денуклеаризации шаг за шагом", - сказал журналистам ответственный сотрудник администрации южнокорейского президента Нам Гван Пхе (цитата по ТАСС).
#NorthKorea Begins Dismantling Key Facilities at the Sohae Satellite Launching Stationhttps://t.co/X50AOCfVZa@TheWarOfNow @BuckTurgidson79 @GreatPoppo pic.twitter.com/gUA8zr8srI— Web Sorber (@WebSorber) July 23, 2018
Как сообщалось, уничтожить полигон Сохэ обещал президенту США Дональду Трампу лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 12 июня в Сингапуре.
Испытательный полигон Сохэ (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. Там, в частности, расположены стартовая площадка и стенд для наземных испытаний ракетных двигателей. Именно на этом полигоне проводились испытания межконтинентальной ракеты "Хвасон-15", способной, по заявлениям властей КНДР, нести сверхбольшую ядерную боеголовку.
Напомним, Пхеньян еще до саммита, в конце мая, объявил о ликвидации серией взрывов испытательного полигона для ядерного оружия в уезде Пхунгери провинции Хамген-Пукто. За демонтажем наблюдали 20 журналистов из пяти стран - Великобритании, Китая, России, США и Южной Кореи. Пхунгери был одним из важнейших полигонов для реализации ядерной программы КНДР.
Скептики договоренностей Трампа с Пхеньяном, в том числе представители американской разведки, предупреждают, что Ким Чен Ын может обманывать президента США, уничтожая устаревшие площадки, но продолжая при этом развивать свою ядерную программу на секретных объектах.
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