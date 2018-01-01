Власти Южной Кореи задержали второй корабль, на котором, как полагают, находился груз топлива, предназначенный для поставки в КНДР в обход международных санкций. Танкер Koti под панамским флагом был задержан в порту поблизости от города Пхентхэк.
© Reuters / Scanpix

Южная Корея ранее задержала зарегистрированное в Гонконге судно, с которого, как полагают власти в Сеуле, тайно перегонялось 600 тонн переработанной нефти на северокорейский танкер. ООН наложила новые жесткие санкции на КНДР в ответ на разработку Пхеньяном ядерной программы. По сообщению южнокорейского агентства Йонхап, задержанный танкер Koti с преимущественно китайским и бирманским экипажем вмещает 5 100 тонн нефти.

В минувшую пятницу Сеул обнародовал также информацию о том, что удерживает зарегистрированный в Гонконге танкер Lighthouse Winmore. 11 октября он вошел в южнокорейский порт Йосу, чтобы долить очищенной нефти, и спустя четыре дня направился к берегам Тайваня.

Однако, как сообщают власти в Сеуле, вместо этого 19 октября в международных водах нефтепродукт с танкера был перекачен на северокорейский танкер и три других корабля. Lighthouse Winmore был задержан на обратном пути в Йосу в ноябре и с тех пор остается в Южной Корее.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нелегальных поставках нефти КНДР. Трамп написал в "Твиттере", что Китай "был пойман с поличным". По его словам, "дружественное разрешение" кризиса с Северной Кореей не будет найдено, если в Пхеньян будет проникать экспортная нефть.

Пекин, поддержавший неделю назад составленную по проекту США резолюцию ООН, которая включает меры по сокращению импорта нефтепродуктов в КНДР на 90%, отрицает эти обвинения. Эта резолюция запрещает перегрузку любых грузов с одного судна на другое, если груз предназначен для Северной Кореи.

Жесткие меры являются еще одной попыткой положить конец ядерным и ракетным испытаниям, которые проводит Пхеньян.

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