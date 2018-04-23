Сеул прекратил трансляцию пропагандистских передач на границе с КНДР

Южная Корея перед началом переговоров с Пхеньяном отключила свои громкоговорители, которые транслируют пропагандистские передачи на границе с КНДР.
Tiltas netoli sienos su Šiaurės Korėja
© AP/Scanpix

У Южной Кореи на границе с КНДР - десятки станций, оснащенных громкоговорителями, которые транслируют как выпуски новостей, аналитические передачи с критикой действий Пхеньяна, так и различную музыку - в частности, в жанре K-pop.

Эти передачи могут слышать военные КНДР, которые несут службу на границе с Южной Кореей, а также жители северокорейских приграничных населенных пунктов.

Саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.

В Сеуле считают, что отключение громкоговорителей создаст нужные условия и атмосферу для проведения переговоров. Как сообщает Сеул, южнокорейские громкоговорители прекратили трансляцию передач рано утром в понедельник, 23 апреля.

У КНДР есть аналогичная цепь громкоговорителей, установленных вдоль границы с Южной Кореей. Громкоговорители Северной Кореи транслируют передачи, критикующие политику Сеула.

Пока Пхеньян не сообщал о намерении отключить их в преддверии саммита.

Решение отключить громкоговорители призвано снизить уровень напряженности в отношениях двух стран. Как рассчитывают в Сеуле, оно также поможет создать благоприятные условия для успешного проведения саммита.

"Мы надеемся, что это решение поможет Северной и Южной Кореям прекратить взаимную критику и пропаганду против друг друга, а также приложить усилия для обеспечения мира и новых начинаний", - сказал официальный представитель правительства Южной Кореи Чой Хой-хюн.

В минувшие выходные Северная Корея заявила о приостановке ядерных испытаний и закрытии полигона для проведения атомных испытаний на севере страны.

По словам Ким Чен Ына, у Пхеньяна больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия.

Переговоры с Сеулом и Вашингтоном

Также Северная Корея сообщила, что обещает не применять ядерное оружие, если для нее не будет угрозы, и обязуется "ни при каких обстоятельствах" не передавать ядерные технологии другим странам.

Это неожиданное заявление Пхеньян сделал в преддверии переговоров с Сеулом и Вашингтоном.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что решение Пхеньяна является весьма важным для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи, которые пройдут в пятницу в рамках саммита в Пханмунджоме, станут первыми за последние 10 лет.

Также Ким Чен Ын должен будет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до начала июня. Если встреча состоится, это будут первые в истории прямые переговоры между лидерами США и Северной Кореи.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Армения: победившие протестующие - кто они и у кого теперь власть? (19)

Серж Саргсян, правивший Арменией последние 10 лет, после...

Глобальный опрос: Европа разделена сильнее, чем 10 лет назад (1)

Большинство европейцев считают, что в их странах сейчас...

Национальное собрание Франции ужесточило миграционное законодательство

Национальное собрание Франции в воскресенье, 22 апреля,...

В Ригу прибыла королевская чета Норвегии (2)

В понедельник, 23 апреля, в Ригу с визитом прибыли...

Сеул прекратил трансляцию пропагандистских передач на границе с КНДР

Южная Корея перед началом переговоров с Пхеньяном...

TOP новостей

Глава МИД Литвы: нет предпосылок менять политическую линию с Россией (156)

У Литвы нет причин менять политическую линию в...

Карбаускис: надо ввести требование 0 промилле для всех водителей (20)

Депутат литовского парламента Гинтарас Вайчекаускас...

"Живем счастливо": что можно позволить себе в Литве со шведской пенсией (33)

Швед Стиг Валструм живет на пенсию уже 12 лет и не...

Армения: победившие протестующие - кто они и у кого теперь власть? (19)

Серж Саргсян, правивший Арменией последние 10 лет, после...

Калькулятор: относитесь ли вы к среднему классу (26)

Можно ли считать человека представителем среднего...