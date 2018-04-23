Сеул прекратил трансляцию пропагандистских передач на границе с КНДР

У Южной Кореи на границе с КНДР - десятки станций, оснащенных громкоговорителями, которые транслируют как выпуски новостей, аналитические передачи с критикой действий Пхеньяна, так и различную музыку - в частности, в жанре K-pop.
Эти передачи могут слышать военные КНДР, которые несут службу на границе с Южной Кореей, а также жители северокорейских приграничных населенных пунктов.
Саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.
В Сеуле считают, что отключение громкоговорителей создаст нужные условия и атмосферу для проведения переговоров. Как сообщает Сеул, южнокорейские громкоговорители прекратили трансляцию передач рано утром в понедельник, 23 апреля.
У КНДР есть аналогичная цепь громкоговорителей, установленных вдоль границы с Южной Кореей. Громкоговорители Северной Кореи транслируют передачи, критикующие политику Сеула.
Пока Пхеньян не сообщал о намерении отключить их в преддверии саммита.
Решение отключить громкоговорители призвано снизить уровень напряженности в отношениях двух стран. Как рассчитывают в Сеуле, оно также поможет создать благоприятные условия для успешного проведения саммита.
"Мы надеемся, что это решение поможет Северной и Южной Кореям прекратить взаимную критику и пропаганду против друг друга, а также приложить усилия для обеспечения мира и новых начинаний", - сказал официальный представитель правительства Южной Кореи Чой Хой-хюн.
В минувшие выходные Северная Корея заявила о приостановке ядерных испытаний и закрытии полигона для проведения атомных испытаний на севере страны.
По словам Ким Чен Ына, у Пхеньяна больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия.
Переговоры с Сеулом и Вашингтоном
Также Северная Корея сообщила, что обещает не применять ядерное оружие, если для нее не будет угрозы, и обязуется "ни при каких обстоятельствах" не передавать ядерные технологии другим странам.
Это неожиданное заявление Пхеньян сделал в преддверии переговоров с Сеулом и Вашингтоном.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что решение Пхеньяна является весьма важным для полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи, которые пройдут в пятницу в рамках саммита в Пханмунджоме, станут первыми за последние 10 лет.
Также Ким Чен Ын должен будет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до начала июня. Если встреча состоится, это будут первые в истории прямые переговоры между лидерами США и Северной Кореи.
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