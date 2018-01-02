Планируется, что на переговорах высокопоставленные представители двух стран обсудят вопрос об участии Северной Кореи в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая пройдет в феврале.
"Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхёнчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений", - заявил южнокорейский министр.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал это заявление и поручил министерствам по делам национального объединения, культуры и спорта подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде.
По данным южнокорейских СМИ, последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.
"Ядерная кнопка всегда под рукой"
КНДР и Южная Корея по-прежнему фактически находятся в состоянии войны, поскольку конфликт между Югом и Севером в 1950-1953 гг. завершился соглашением о прекращении огня, а не подписанием мирного договора.
В последние годы стороны неоднократно предпринимали попытки наладить мирный диалог (инициатива, в основном, исходила из Сеула), однако одним из препятствий была ядерная программа Пхеньяна.
В прошлом году КНДР подверглась жесткой критике и санкциям из-за ракетных испытаний. За минувший год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, продемонстрировавших, что в Северной Корее создается все более мощное ракетное оружие.
Как заявил в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, ядерная кнопка постоянно находится у него под рукой, чтобы "США не смогли развязать войну".
При этом он подчеркнул, что использует ядерное оружие только в случае угрозы его стране и назвал КНДР "миролюбивой и ответственной ядерной державой".
Ким Чен Ын также дал понять, что отношения между Севером и Югом могут улучшиться в этом году в связи с предстоящей Олимпиадой.
"2018 год - это важный год, и для Севера и для Юга. Север отмечает 70-летие со дня основания, а Юг проводит Зимние олимпийские игры", - заявил лидер КНДР, пообещав рассмотреть вопрос о направлении делегации на Игры в Пхёнчхан.
Многие восприняли эти слова как заметное изменение тона после года агрессивной риторики со стороны КНДР.
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