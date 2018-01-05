Сеул и Пхеньян впервые за 2 года проведут прямые переговоры

Власти КНДР приняли предложение Южной Кореи провести 9 января прямые переговоры на высоком уровне, сообщило агентство AFP со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи в пятницу, 5 января.
© AP / Scanpix

Это будет первая подобная встреча с 2015 года. Она пройдет в приграничном пункте в Пханмунджоме, который находится на линии разграничения между КНДР и Южной Кореей.

По словам представителя южнокорейского министерства объединения, участники переговоров обсудят участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, а также текущую обстановку на Корейском полуострове.

США поддержали инициативу о переговорах двух Корей

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За последние два дня Сеул и Пхеньян несколько раз общались по линии спецсвязи, восстановленной впервые за долгое время.

1 января лидер Северной Кореи Ким Чем Ын, выступая с новогодним поздравлением, заявил о желании КНДР участвовать в Играх в Пхёнчхане и о готовности начать переговоры с Сеулом.

Ранее идею межкорейских переговоров поддержал президент США Дональд Трамп. А министерство обороны США объявило о переносе запланированных на начало 2018 года совместных военных учений с Южной Кореей - они пройдут по окончании зимней Олимпиады и Паралимпиады.

Deutsche Welle
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