Это будет первая подобная встреча с 2015 года. Она пройдет в приграничном пункте в Пханмунджоме, который находится на линии разграничения между КНДР и Южной Кореей.
По словам представителя южнокорейского министерства объединения, участники переговоров обсудят участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, а также текущую обстановку на Корейском полуострове.
США поддержали инициативу о переговорах двух Корей
За последние два дня Сеул и Пхеньян несколько раз общались по линии спецсвязи, восстановленной впервые за долгое время.
1 января лидер Северной Кореи Ким Чем Ын, выступая с новогодним поздравлением, заявил о желании КНДР участвовать в Играх в Пхёнчхане и о готовности начать переговоры с Сеулом.
Ранее идею межкорейских переговоров поддержал президент США Дональд Трамп. А министерство обороны США объявило о переносе запланированных на начало 2018 года совместных военных учений с Южной Кореей - они пройдут по окончании зимней Олимпиады и Паралимпиады.
Финляндия: дверь самолета распахнулась и убила командира экипажа (2)
В Финляндии внезапно распахнувшаяся внешняя дверь...
Полномочия президента Молдовы вновь приостановлены (9)
Уже временно отстраненный от должности президента...
Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам (2)
Тбилисский городской суд в Грузии в пятницу, 5 января,...
Трамп: в скандальной книге Уолффа "полно вранья" (1)
Президент США Дональд Трамп заявил, что сенсационная...
Сеул и Пхеньян впервые за 2 года проведут прямые переговоры
Власти КНДР приняли предложение Южной Кореи провести 9...
TOP новостей
Депутаты просят Центробанк расследовать ситуацию с ростом цен в Литве (88)
Члены парламентской фракции Союза...
Итоги года: самолеты НАТО сопроводили 130 российских самолетов (54)
Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии...
После сообщения о строительстве заводов в Каунасе подорожали квартиры (14)
В конце 2017 года в Каунасе начали быстро расти цены на...