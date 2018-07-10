Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан подчеркнула, что они с адвокатами делают все возможное для его освобождения и рассказала детали их встречи 5 июля. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Olegas Sencovas
© Vida Press

"Мы говорили на свидании два часа и я не пересказывала для СМИ весь наш разговор, потому что не считала это нужным и важным. Для многих он герой и что-то вроде идола. Это на самом-то деле печально. Он просто человек", - подчеркнула Каплан.

"Мы почти полчаса говорили только о собаках. Мы оба за это время потеряли наших любимых лабрадоров. Это важно для нас, но не для посторонних. Мы просто люди и часто говорим о личном, оставьте это нам, пожалуйста", - попросила она.

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Также сестра отметила, что у нее нет фото или видео Олега. "Перед свиданием отбирают все и заставляют подписать бумагу, что аудио и/или видеосъемка наказывается лишением свободы", - пояснила Каплан.

Наталья отметила, что они с адвокатами делают все возможное для освобождения Сенцова.

"Его дело лежит в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека - ред.) с 2014 года, ему дали приоритет, почему все так затягивается - вопрос к ЕСПЧ. Условно-досрочное освобождение или амнистия - не наш вариант, Олег осужден по статье "терроризм", что исключает это", - написала сестра.

"Остается только помилование, и мы готовы к этому, все зависит исключительно от политического решения вопроса, а помилование - лишь способ все узаконить", - подчеркнула она.

Кроме этого, Каплан сообщила, что Олег Сенцов продолжает голодовку и борется не только за себя.

"Сенцов жив, продолжает голодовку. Он борется, хотя ему это очень трудно, он вымотан. Интересно, где он берет столько сил, ответа у меня нет.

Олег, действительно, бьется не только за себя. Вот представьте, человек реально борется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных", - подчеркнула она.

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.

В конце июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Сенцова в колонии Лабытнанги, где он содержится, и заявила: состояние украинского режиссера в целом удовлетворительное, но в связи с его голоданием остаются опасения.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не верит словам Москальковой о состоянии здоровья украинских политзаключенных и в частности Сенцова. На встречу с украинцем Денисову не допустили.

По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, политзаключенного принудительно кормят белково-витаминной смесью и каждый день "закачивают витаминные коктейли".

5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии. После встречи Каплан сообщила, что Сенцов "похудел и сильно постарел".

Украинская правда
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