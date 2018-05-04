У депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, из-за объявленной голодовки начались проблемы с зубами, передает РИА "Новости" заявление ее сестры Веры.
© Sputnik / Scanpix

"У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, то это проблема", — рассказала она.

Она также сообщила, что была в четверг на допросе в СБУ в качестве свидетеля. "Я и Татьяна (Проторченко, пресс-секретарь депутата — ред.) были допрошены в качестве свидетелей в уголовном производстве, которое открыто с 2015 года, то есть когда Надежда Савченко была в… Российской Федерации. Это производство открыли и нас опрашивали как свидетелей", — сказала она.

Ранее суд отказал СБУ в аресте личного имущества Савченко.

Gazeta.ru
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