«Я могу подтвердить, что они живы», — сказал Бристоу.
Представитель дипмиссии также подтвердил, что он передал им запрос российского посольства с просьбой встретится с ними.
При этом Бристоу отметил, что Скрипали не хотят встречаться с российскими послами. Он выразил мнение, что «не так уж трудно понять», почему они не хотели бы проводить встречу с представителями российских властей.
Посол заключил, что Британия «будет приветствовать» информацию от России о предполагаемых отравителях Скрипалей, однако не намерена вести совместное расследование.
Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что не уверены, что Скрипали живы.
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