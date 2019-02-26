Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что отравленные в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, живы и находятся в «безопасном месте». Об этом сообщает «Интерфакс».
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«Я могу подтвердить, что они живы», — сказал Бристоу.

Представитель дипмиссии также подтвердил, что он передал им запрос российского посольства с просьбой встретится с ними.

При этом Бристоу отметил, что Скрипали не хотят встречаться с российскими послами. Он выразил мнение, что «не так уж трудно понять», почему они не хотели бы проводить встречу с представителями российских властей.

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Посол заключил, что Британия «будет приветствовать» информацию от России о предполагаемых отравителях Скрипалей, однако не намерена вести совместное расследование.

Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что не уверены, что Скрипали живы.

Gazeta.ru
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