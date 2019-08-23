Американец Тайлер Иванофф, сельский учитель на Аляске, отправившись в лес за дровами нашел бутылку с письмом на русском языке. Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook с просьбой помочь перевести текст.
"Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства. Флот ВРХФ (Востокрыбхолодфлот) из п/б "Сулак". Приветствую вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу гор. Владивосток — 43 ВРХФ из п/б "Сулак" всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", -– говорится в послании.
Журналисты Vesti.Ru нашли автора письма. Им оказался 86-летний Анатолий Прокофьевич Боцаненко, который сейчас проживает в Севастополе.
Не только Латвия, Литва и Эстония: пять стран, где люди последовали примеру Балтийской цепи 1989 года
Мирный манифест Балтийских стран 1989 года дал понять...
Опрос: 62% американцев негативно оценивают работу Трампа на посту президента
Более 60% жителей США негативно оценивают деятельность...
Белый дом оставил попытки урезать международную помощь
Белый дом прекратил борьбу с Конгрессом США по вопросу...
День флага Украины: история и мифы о сине-желтом флаге (7)
Ежегодно 23 августа, за сутки до празднования Дня...
Четверо туристов погибли в польских Татрах во время грозы
Четыре человека, двое детей и двое взрослых, погибли,...
TOP новостей
Совет историка Роджера Мурхауса: "Главный урок 1939 года – опасайтесь стран-изгоев!" Специально для DELFI: Почему немцы так легко отдали Сталину Балтию? (145)
80 лет назад, 23 августа 1939 года, все законы политики и...
30 лет Балтийскому пути: экономист показал, что Литва опередила другие постсоветские страны (80)
Страны Балтии - единственные страны бывшего...
Ландсбергис об угрозе Островецкой АЭС: война уже идет (22)
Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что...
В Вильнюсе – слишком дорого: жители ездят в парикмахерскую за сто километров (12)
Жители Вильнюса , не жалея времени на дорогу, ездят за...
Историк Чесловас Лауринавичюс: смысл Балтийского пути был ясен любому человеку доброй воли (20)
23 августа 2019 г. отмечается тридцатилетие Балтийского...