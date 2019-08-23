Американец Тайлер Иванофф, сельский учитель на Аляске, отправившись в лес за дровами нашел бутылку с письмом на русском языке. Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook с просьбой помочь перевести текст.
"Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства. Флот ВРХФ (Востокрыбхолодфлот) из п/б "Сулак". Приветствую вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу гор. Владивосток — 43 ВРХФ из п/б "Сулак" всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", -– говорится в послании.
Журналисты Vesti.Ru нашли автора письма. Им оказался 86-летний Анатолий Прокофьевич Боцаненко, который сейчас проживает в Севастополе.
Белый дом оставил попытки урезать международную помощь
Белый дом прекратил борьбу с Конгрессом США по вопросу...
День флага Украины: история и мифы о сине-желтом флаге (2)
Ежегодно 23 августа, за сутки до празднования Дня...
Четверо туристов погибли в польских Татрах во время грозы
Четыре человека, двое детей и двое взрослых, погибли,...
"Сердечный привет": бутылка с письмом из СССР найдена на Аляске
На Аляске найдено послание в бутылке от советских...
Сколько стоит Гренландия и зачем она Дональду Трампу?
Американский президент Дональд Трамп захотел купить...
TOP новостей
Совет историка Роджера Мурхауса: "Главный урок 1939 года – опасайтесь стран-изгоев!" Специально для DELFI: Почему немцы так легко отдали Сталину Балтию? (2)
80 лет назад, 23 августа 1939 года, все законы политики и...
30 лет Балтийскому пути: экономист показал, что Литва опередила другие постсоветские страны (44)
Страны Балтии - единственные страны бывшего...
Историк Чесловас Лауринавичюс: смысл Балтийского пути был ясен любому человеку доброй воли (4)
23 августа 2019 г. отмечается тридцатилетие Балтийского...
В Литве прогнозируют по-летнему теплые выходные
В среду дождь прошел на большей части территории Литвы...
"Это было уже не рабское общество": Балтийский путь 30 лет спустя
30 лет тому назад, 23 августа 1989 года, страны Балтии...