Волна массовых антиправительственных выступлений в Белграде началась после нападения на оппозиционера Борко Стефановича, совершенного в конце ноября.
Aleksandras Vučičius
© AFP/Scanpix

В Белграде четвертые выходные подряд продолжаются антиправительственные протесты. Около 25 тысяч человек прошли протестным маршем по центру столицы Сербии в субботу, 29 декабря. Организаторами акции выступило объединение оппозиционных партий, в которое входят как крайне левые, так и ультраправые политические силы. В то же время корреспондент информагентства AFP отметил, что на демонстрации не были замечены символы каких-либо политических партий.

Участники протеста несли плакаты с такими лозунгами, как "Вучич - вор", "Хватит лгать", "Я не буду молчать". Демонстранты выразили недовольство политикой правительства и президента Сербии Александара Вучича, которого обвиняют, в частности, в агрессивной риторике по отношению к своим критикам, создающей атмосферу нетерпимости в стране.

Нападение на оппозиционера

Волна массовых протестов в Белграде началась 8 декабря, когда поводом для проведения акции стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее 23 ноября на юге Сербии в городе Крушевац. Политику нанесли удары железным прутом, в результате чего он получил тяжелые травмы.

Демонстрации стали самыми значимыми протестами с весны 2017 года, когда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей. Следующая акция протеста запланирована на 16 января 2019 года - годовщину убийства сербского политика Оливера Ивановича, одного из лидеров косовских сербов.

Deutsche Welle
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