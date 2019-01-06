В Белграде около 15 тысяч человек приняли участие в акции протеста против политики президента Сербии Александара Вучича, которого демонстранты обвиняют в авторитаризме. Несмотря на сильный снегопад в субботу, 5 января, участники митинга прошли шествием к зданию, в котором базируется проправительственный государственный телеканал RTS, среди их требований - отставка гендиректора телеканала Драгана Буйошевича.

Протестующие несли транспарант-растяжку с надписью-хештегом "Один из пяти миллионов", обыгрывающую недавнее высказывание президента Вучича, согласно которому он не пойдет навстречу требованиям демонстрантов даже в том случае, если на улицы выйдет пять миллионов человек. Население Сербии составляет примерно семь миллионов человек.

Как сообщает сербское информационное агентство Beta, несколько сотен человек также приняли участие в оппозиционной акции в городе Крушевиц, а несколько десятков - в городе Нови-Сад.

Пятая неделя протестов

Акции протеста в столице Сербии начались 8 декабря и продолжаются пятую субботу подряд после того, как в 23 ноября в городе Крушевиц на юге Сербии неизвестные избили оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, получившего в результате тяжелые травмы. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик.

Представители оппозиционного блока "Альянс за Сербию" возлагают ответственность за инцидент со Стефановичем на правящую Сербскую прогрессивную партию, возглавляемую самим Вучичем. Оппозиция обвиняет президента в том, что используемая им риторика шельмования критиков и оппозиционеров создала в стране обстановку нетерпимости.