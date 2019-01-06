В Белграде около 15 тысяч человек приняли участие в акции протеста против политики президента Сербии Александара Вучича, которого демонстранты обвиняют в авторитаризме. Несмотря на сильный снегопад в субботу, 5 января, участники митинга прошли шествием к зданию, в котором базируется проправительственный государственный телеканал RTS, среди их требований - отставка гендиректора телеканала Драгана Буйошевича.
Протестующие несли транспарант-растяжку с надписью-хештегом "Один из пяти миллионов", обыгрывающую недавнее высказывание президента Вучича, согласно которому он не пойдет навстречу требованиям демонстрантов даже в том случае, если на улицы выйдет пять миллионов человек. Население Сербии составляет примерно семь миллионов человек.
Как сообщает сербское информационное агентство Beta, несколько сотен человек также приняли участие в оппозиционной акции в городе Крушевиц, а несколько десятков - в городе Нови-Сад.
Пятая неделя протестов
Акции протеста в столице Сербии начались 8 декабря и продолжаются пятую субботу подряд после того, как в 23 ноября в городе Крушевиц на юге Сербии неизвестные избили оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, получившего в результате тяжелые травмы. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик.
Представители оппозиционного блока "Альянс за Сербию" возлагают ответственность за инцидент со Стефановичем на правящую Сербскую прогрессивную партию, возглавляемую самим Вучичем. Оппозиция обвиняет президента в том, что используемая им риторика шельмования критиков и оппозиционеров создала в стране обстановку нетерпимости.
Два подъезда пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске будут снесены (1)
Два подъезда жилого дома в Магнитогорске, частично...
Митрополит Епифаний получил томос об автокефалии украинской церкви (29)
В соборе Святого Георгия Победоносца в Стамбуле...
Сербы массово протестуют против политики президента Вучича (1)
Около 15 тысяч человек вышли на улицы сербской столицы,...
Парламент Венесуэлы считает второй срок Мадуро нелегитимным (4)
Национальная ассамблея Венесуэлы выступает за...
Макрон осудил насилие в ходе протестов "желтых жилетов" (1)
После столкновений и беспорядков в ходе очередных...
TOP новостей
Деньги коту под хвост: женщина отдала мошенникам немалую сумму (16)
230 евро коту под хвост. Так можно описать попытку...
Митрополит Епифаний получил томос об автокефалии украинской церкви (29)
В соборе Святого Георгия Победоносца в Стамбуле...
Что празднует Европа в дни православного Рождества (1)
6-7 января Русская православная церковь отмечает...
Жительницу Вильнюса удивило полученное сообщение: может стоит предупредить пользователей? (36)
Жительница Вильнюса Инга была удивлена, получив...