aA
Власти Сербии вводят со среды жесткие ограничения на передвижение людей внутри страны из-за вспышки коронавируса. В частности, выход на улицу запрещен лицам старше 65 лет, также для всех граждан вводится комендантский час ночью, заявил президент страны Александр Вучич.
Сербия запретила пожилым выходить на улицу и ввела комендантский час ночью
© Scanpix

Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство страны выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.

"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10 часов запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, — заявил Вучич на экстренной пресс-конференции.

Статьи по теме:
В Эстонии коронавирус выявлен у 225 человек  (5)
Франция ограничивает свободу передвижения в борьбе с коронавирусом  (1)

Также вводится запрет на перемещение лиц всех возрастов по улицам с 8 вечера до 5 утра.

Контролировать соблюдение этих мер будет сербская армия.

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

УЕФА из-за коронавируса перенес чемпионат Европы по футболу

ЧМ Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. "Большой...

В США испытана на добровольцах вакцина против коронавируса (13)

В США начались первые клинические испытания вакцины...

TOP новостей

В Литве – первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны (33)

В Литве зафиксирован первый случай коронавируса,...

Представлены маршруты, по которым ездили больные коронавирусом: просят отозваться тех, кто был там (17)

Литовский Национальный центр общественного...

На время карантина в Литве ограничивается продажа безрецептурных лекарств: в одни руки – одна упаковка (4)

Минздрав Литвы распорядился на время карантина...

В Вильнюсе открыт первый мобильный пункт проверки на коронавирус

В Вильнюсе открыт первый мобильный пункт проверки на...

В Литве ещё 7 новых случаев коронавируса общее число - 33 (7)

В среду в Литве подтверждено ещё 7 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina