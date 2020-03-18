Сербия запретила пожилым выходить на улицу и ввела комендантский час ночью

Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство страны выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.
"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10 часов запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, — заявил Вучич на экстренной пресс-конференции.
Также вводится запрет на перемещение лиц всех возрастов по улицам с 8 вечера до 5 утра.
Контролировать соблюдение этих мер будет сербская армия.
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