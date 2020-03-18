aA
Власти Сербии вводят со среды жесткие ограничения на передвижение людей внутри страны из-за вспышки коронавируса. В частности, выход на улицу запрещен лицам старше 65 лет, также для всех граждан вводится комендантский час ночью, заявил президент страны Александр Вучич.
Сербия запретила пожилым выходить на улицу и ввела комендантский час ночью
© Scanpix

Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство страны выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.

"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10 часов запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, — заявил Вучич на экстренной пресс-конференции.

Статьи по теме:
В Эстонии коронавирус выявлен у 225 человек  (4)
Франция ограничивает свободу передвижения в борьбе с коронавирусом  (1)

Также вводится запрет на перемещение лиц всех возрастов по улицам с 8 вечера до 5 утра.

Контролировать соблюдение этих мер будет сербская армия.

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

УЕФА из-за коронавируса перенес чемпионат Европы по футболу

ЧМ Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. "Большой...

В США испытана на добровольцах вакцина против коронавируса (12)

В США начались первые клинические испытания вакцины...

TOP новостей

Профессор рассказал, что ждет переболевших коронавирусом: последствия могут проявиться и через десятилетия (32)

В передаче "День Delfi" Витаутас Усонис рассказал о...

В Вильнюсе установлен еще один случай коронавируса  всего 27 (15)

В среду Сантаришкская клиника сообщила, что...

Коронавирус диагностирован у работника Шешкинской поликлиники  4 дня был на работе (5)

В Литве зафиксирован первый случай, когда коронавирус...

Последние данные: в Паневежисе изолирован 51 врач (12)

В Паневежисе из-за риска коронавируса был изолирован 51...

"Оставайтесь дома": Вильнюсское самоуправление обратилось к пожилым людям с рекомендациями (48)

Вильнюсское городское самоуправление информирует об...

|Maža didelių žinių kaina