В Сербии во вторник, 28 мая, вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность. Это произошло после сообщений сербского телевидения о том, что полиция Косово "вторглась" на территории на севере этой непризнанной Сербией республики, где преимущественно проживают сербы. Представитель сербского правительства Марко Дьюрич обвинил косовскую полицию в попытке выгнать этнических сербов из Косово и поставить под угрозу мир в регионе.

Косовская полиция в свою очередь сообщила, что провела в городе Косовска-Митровица на севере республики операцию против организованной преступности, во время которой столкнулась с "вооруженным сопротивлением". В результате пострадали не менее двух косовских полицейских, были задержаны несколько человек, подозреваемых в участии в преступных бандах, контрабанде товаров, злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

Премьер Косово призвал сохранять спокойствие

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в своем микроблоге Twitter призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что операция на севере республики проводилась исключительно против организованной преступности, а также с целью проверки полицейских и таможенных органов. Харадинай призвал правительство Сербии не подавлять усилия Косово по борьбе с преступностью.

Strengthening Rule of Law is our country’s & region’s core interest. Organized crime and smuggling are a direct threat to our mutual progress, and should NOT be supported on ethnic nor any other basis. The Government of Serbia should not undermine our efforts to tackle it. RH — Ramush Haradinaj (@haradinajramush) May 28, 2019

Представитель международной миссии KFOR в Косово, которая проводится под командованием НАТО, заявил в интервью информагентству AP, что KFOR следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями Косово и Сербии. Силы НАТО в регионе в боевую готовность не приведены, сообщил он.

Президент Сербии Александр Вучич приказывает привести армию в боевую готовность каждый раз, когда обостряется конфликт с Косово, отмечает AFP.

Косово, большинство жителей которого являются этническими албанцами, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор его независимость признали более 110 государств, в то время как Сербия по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. После окончания войны в Косово в 1999 году безопасность в этом регионе обеспечивают военнослужащие НАТО из миссии KFOR, в которой в настоящее время задействованы более 4000 солдат и офицеров.