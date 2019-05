В Сербии во вторник, 28 мая, вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность. Это произошло после сообщений сербского телевидения о том, что полиция Косово "вторглась" на территории на севере этой непризнанной Сербией республики, где преимущественно проживают сербы. Представитель сербского правительства Марко Дьюрич обвинил косовскую полицию в попытке выгнать этнических сербов из Косово и поставить под угрозу мир в регионе.

Косовская полиция в свою очередь сообщила, что провела в городе Косовска-Митровица на севере республики операцию против организованной преступности, во время которой столкнулась с "вооруженным сопротивлением". В результате пострадали не менее двух косовских полицейских, были задержаны несколько человек, подозреваемых в участии в преступных бандах, контрабанде товаров, злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

Премьер Косово призвал сохранять спокойствие

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в своем микроблоге Twitter призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что операция на севере республики проводилась исключительно против организованной преступности, а также с целью проверки полицейских и таможенных органов. Харадинай призвал правительство Сербии не подавлять усилия Косово по борьбе с преступностью.

Strengthening Rule of Law is our country’s & region’s core interest. Organized crime and smuggling are a direct threat to our mutual progress, and should NOT be supported on ethnic nor any other basis. The Government of Serbia should not undermine our efforts to tackle it. RH