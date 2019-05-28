ВС Сербии приведены в боевую готовность после того, как косовская полиция провела задержания в рамках операции против организованной преступности на севере Косово, где проживает много этнических сербов.
Belgrade tūkstančiai žmonių išėjo į gatves palaikyti Serbijos prezidento A. Vučičiaus
© AFP / Scanpix

В Сербии во вторник, 28 мая, вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность. Это произошло после сообщений сербского телевидения о том, что полиция Косово "вторглась" на территории на севере этой непризнанной Сербией республики, где преимущественно проживают сербы. Представитель сербского правительства Марко Дьюрич обвинил косовскую полицию в попытке выгнать этнических сербов из Косово и поставить под угрозу мир в регионе.

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Косовская полиция в свою очередь сообщила, что провела в городе Косовска-Митровица на севере республики операцию против организованной преступности, во время которой столкнулась с "вооруженным сопротивлением". В результате пострадали не менее двух косовских полицейских, были задержаны несколько человек, подозреваемых в участии в преступных бандах, контрабанде товаров, злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

Премьер Косово призвал сохранять спокойствие

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в своем микроблоге Twitter призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что операция на севере республики проводилась исключительно против организованной преступности, а также с целью проверки полицейских и таможенных органов. Харадинай призвал правительство Сербии не подавлять усилия Косово по борьбе с преступностью.

Представитель международной миссии KFOR в Косово, которая проводится под командованием НАТО, заявил в интервью информагентству AP, что KFOR следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями Косово и Сербии. Силы НАТО в регионе в боевую готовность не приведены, сообщил он.

Президент Сербии Александр Вучич приказывает привести армию в боевую готовность каждый раз, когда обостряется конфликт с Косово, отмечает AFP.

Косово, большинство жителей которого являются этническими албанцами, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор его независимость признали более 110 государств, в то время как Сербия по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. После окончания войны в Косово в 1999 году безопасность в этом регионе обеспечивают военнослужащие НАТО из миссии KFOR, в которой в настоящее время задействованы более 4000 солдат и офицеров.

Deutsche Welle
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