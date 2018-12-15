Президент Сербии Александр Вучич потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за создания армии в Косово. Об этом он сам заявил в телеобращении к нации в пятницу, 14 декабря, передает сербское издание Espreso.
Вучич также сказал, что решение о создании армии Косово свидетельствует о нежелании Приштины вести диалог с Белградом, а за созданием армии стоят США, Великобритания и Германия. Вучич пообещал защитить сербов в Косово в случае "агрессии вооруженных сил Приштины".
Вучич заручился поддержкой России
Кроме того, президент Сербии призвал Косово отменить введенные в ноябре пошлины в размере 100 процентов на сербские товары. По данным сербской радиостанции В92, перед телеобращением Вучич встречался с послом России в Сербии Александром Чепуриным и заручился у него поддержкой Москвы. Ранее планы создания армии Косово раскритиковало НАТО. В пятницу парламент в Приштине единогласно, за исключением покинувшей зал партии "Сербский список", проголосовал за создание полноценной армии Косово на основе сил безопасности (Kosovo Security Force, KSF). Количество военнослужащих должно составить 5 тысяч человек, это в два раза больше, чем сейчас в KSF. Еще 3 тысячи человек будут находиться в резерве. На создание полноценной армии уйдет около 10 лет.
Приштина провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, ее признали 110 государств, в том числе США, Канада и большинство стран Евросоюза. Другие страны, в частности Россия, Китай, Индия, Бразилия и Испания, считают Косово частью Сербии.
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