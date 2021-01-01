Сербия начала получать российский газ через "Турецкий поток"

Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево / Зайчар на границе Болгарии и Сербии (ветка "Балканский поток"). Прямую трансляцию запуска поставок, старт которым дал президент Сербии Александр Вучич, показало национальное информационное агентство Tanjug. Речь идет о поставках 6 млн кубометров газа в сутки, передает "Интерфакс".

В 2019 году Сербия купила у "Газпрома" 2,135 млрд куб. м газа; за 10 месяцев 2020 года отбор сократился на 41% - до 960 млн куб. м.

По словам Вучича, новая схема газовых поставок позволит значительно снизить цену на это сырье для потребителя.

На открытии газопровода также присутствовал посол России в Сербии Александр Бокан-Харченко. По его словам, строительство и ввод в эксплуатацию "Балканского потока" обеспечили Сербии "полную энергетическую стабильность и безопасность".

Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток", далее по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию, где распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.

Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых газотранспортных мощностей компаниями "Булгартрансгаз" на территории Болгарии и Gastrans d. o. o. Novi Sad на территории Сербии, передает ТАСС.

Сейчас с помощью "Турецкого потока" российский газ получают шесть стран Европы - Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии, а потом и до Австрии.

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream), частью которого является "Балканский поток", напрямую соединяет газотранспортную систему Турции и России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Вторая нитка ведет к границе ЕС.

Газопровод "Балканский поток", протяженностью 474 км проходит от границы Турции до Сербии. Общая стоимость контракта - 1,1 млрд евро (без НДС).

Болгария своевременно ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ "Турецкого потока" (пропускная мощность на границе с Турцией - 19,9 млрд куб. м в год), но произошла заминка (из-за споров о тендере на строительство) с расширением магистрали до Сербии.

В декабре 2019 года ход работ на территории Болгарии получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. "Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", - заявил Владимир Путин.

Российский лидер не скрывал своего раздражения. По его словам, "много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того как они сорвали "Южный поток" во что бы то ни стало реализовать "Турецкий". "Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивали вот такую неспешную работу. Ну, посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят.... ну, не болгары, а болгарское руководство - мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - заверил Путин.

Тем временем Болгария при помощи США начала спешную программу диверсификации поставок газа, 100% которого она до 2020 года получала из России. Минэнерго Болгарии в январе 2020 года официально заявило: Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ). По словам министра энергетики Теменужки Петковой, к концу этого года 50% потребления природного газа в стране будет диверсифицировано.

В качестве альтернативы российскому топливу будет взят азербайджанский газ, получаемый по трубопроводу TANAP, а также СПГ. Также София намерена приобрести 20% в СПГ-терминале в Греции.

Охладела к "Турецкому потоку" и Турция. В настоящий момент она предпочитает закупать "голубое топливо" у дружественного ей Азербайджана, а также СПГ у иных поставщиков.

А власти США постепенно расширяют санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока-2", по которым российский газ поступает в Европу. "Россия использует свои экспортные трубопроводы для создания национальной и региональной зависимости от российских энергетических поставок", - подчеркивают в Вашингтоне. Тем самым РФ "расширяет свое политическое, экономическое и военное влияние, ослабляет европейскую безопасность и вредит интересам национальной безопасности и внешней политики США".

"Эти трубопроводы также снижают энергетическую диверсификацию Европы и, следовательно, ослабляют энергетическую безопасность Европы", - говорилось в заявлении Госдепартамента США.