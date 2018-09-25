Соответствующее решение единогласно поддержали депутаты местного муниципального совета. "Париж всегда будет на стороне защитников индивидуальных свобод, свободы выражения мнений и демократии", — отметила градоначальник. По ее словам, речь идет о "символическом акте", "акте надежды".
Во французской столице продолжается бессрочная "цепная" голодовка в поддержку украинского режиссера. Солидарность с ним объявили активисты, политики, художники. Каждые 24 часа они сменяют друг друга у здания российского посольства.
20 лет лишения свободы
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
В Москве и других городах неоднократно проходили акции в поддержку Сенцова. Российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиями освободить режиссера и других политических заключенных.
В середине августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.
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