#SakharovPrize 2018 laureate is #OlegSentsov I thank all my colleagues in the European Parliament esp @DariuszRosati for this decision . @SOSCrimea @EuromaidanPR @Hromadske @IlvesToomas @MaximEristavi @AtlanticCouncil @PressBerlinale— Rebecca Harms (@RebHarms) October 25, 2018
Церемония объявления лауреата официально стартует в Европарламенте в 13:00 по киевскому времени. С речью выступит президент парламента Антонио Таяни.
Сенцов – первый в истории представитель Украины, ставший лауреатом премии.
Олега Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.
Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.
В шорт-листе премии, кроме Олега Сенцова, были средиземноморские неправительственные организации и марокканский активист Зефзафи.
Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.
Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.
Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.
14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.
С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.
Европарламент осудил действия РФ на Азове и призвал к санкциям (18)
Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о...
Источники: в Сирии был убит ответственный за склады химического оружия (6)
Cирийские оппозиционные источники сообщили о...
Прокуратура Саудовской Аравии признала, что убийство Хашогги было преднамеренным (2)
Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил,...
"Газпром" начал арбитражное разбирательство против Украины (1)
" Газпром " 25 октября инициировал арбитражное...
В Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе (15)
Председатель Государственной пограничной службы...
TOP новостей
Паксас предупреждает: президентские выборы будут признаны недействительными (121)
"Моя решимость принять участие в президентских выборах...
Детей вернули отцу, матери разрешили вернуться домой (10)
Почти спустя месяц дети Эгле и Гинтараса Кручинскасов...
В Вильнюсском аэропорту вода стоит недешево, бесплатно ее раздавать не спешат (17)
Наверное со многими путешественниками такое случалось...
Эксперт: если ничего не изменится, Литва станет свалкой старых дизельных автомобилей (57)
Первые 6 месяцев 2018 года для литовского автомобильного...
Литве грозит осуждение Совета Европы за дело Паксаса (2)
В декабре Совет Европы может опубликовать резолюцию...