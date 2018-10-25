Украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов в четверг стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента. Об этом сообщила в Twitter евродепутат Ребекка Хармс.
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© AFP/Scanpix
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Церемония объявления лауреата официально стартует в Европарламенте в 13:00 по киевскому времени. С речью выступит президент парламента Антонио Таяни.

Сенцов – первый в истории представитель Украины, ставший лауреатом премии.

Олега Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.

Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.

В шорт-листе премии, кроме Олега Сенцова, были средиземноморские неправительственные организации и марокканский активист Зефзафи.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.

Украинская правда
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