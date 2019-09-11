Режиссер Олег Сенцов дал в Киеве первую пресс-конференцию после своего освобождения из российской колонии. В ней также участвовал Александр Кольченко, которого в 2014 году задержали вместе с Сенцовым, а затем осудили по обвинению в терроризме. ”Медуза” коротко пересказывает выступление Сенцова.
Olehas Sencovas grįžo į Ukrainą
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"Наши пленные остаются в России, в Донбассе — надеюсь, мы их вытащим. Еще есть россияне, которые борются за свободную Россию и Украину. Наши настоящие братья. Вы знаете, что там происходит: аресты, быстрые суды, Константин Котов. Не надо разделять русских и украинцев — это тоже узники Кремля.

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Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его в этом поддерживают. Россия не хочет мира: сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, зубы у него на месте, не переживайте.

Я пробыл в России пять лет — к сожалению, это болото. Большинству все равно. Не знаю, возможны ли изменения. Никто не может прогнозировать революцию, после которой Путин уйдет на пенсию. Конечно, я лучше бы его в Гааге видел, но, возможно, не получится. Надеюсь, Россия станет более цивилизованной, потому что люди, которые хотят жить нормально, тоже есть, но их мало.

Я проехал много колоний: были печальные места и более печальные. Все дни — как день сурка. Каждые выходные смотрел Дмитрия Киселева — весело, такое извращенное удовольствие. В тюрьме развлечений мало, цирка нет, театра нет.

В мае я хотел начать вторую голодовку. После выборов на Украине началось движение и я решил подождать, чтобы никак не помешать переговорам. Когда дело подошло к обмену, я был совершенно спокоен. И пока не обнялся с дочкой, не волновался. Освобождение — один из тех дней, ради которых стоит жить.

Я вывез из России 15 тетрадей — законченные сценарии, книги, сборники рассказов. Вывез свой дневник — и это большой прокол российских оперслужб.

Путин Крым не отдаст. Есть такая цитата, что ему проще отдать Кремль, чем Крым. Смена режима в России неизбежна, драконы тоже умирают. Надеюсь, что увижу это. Может, он умрет. Либо будет операция ”Преемник”. Либо третий вариант — я его очень жду — это революция в любом виде. Вариант революции с кровью я бы не хотел. Надеюсь, что это будет мирно".

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