Освобожденный из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил в интервью радио "Крым.Реалии", что ради освобождения украинских политзаключенных он готов пожать руку президенту России Владимиру Путину.
Olehas Sencovas
© Reuters / Scanpix

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет один освобожденный человек", – сказал Олег Сенцов.

Отвечая на вопрос слушателя, продолжит ли он борьбу с Россией, Сенцов ответил, борется не с Россией, а с "путинским режимом".

Под этой борьбой, по словам Сенцова, он понимает противодействие путинскому режиму, который хочет по-прежнему поработить Украину, прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных и возвращение Крыма.

Украинская правда
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