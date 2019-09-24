"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет один освобожденный человек", – сказал Олег Сенцов.
Отвечая на вопрос слушателя, продолжит ли он борьбу с Россией, Сенцов ответил, борется не с Россией, а с "путинским режимом".
Под этой борьбой, по словам Сенцова, он понимает противодействие путинскому режиму, который хочет по-прежнему поработить Украину, прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных и возвращение Крыма.
В США подали новый иск против BMW и Bosch в рамках дизельного скандала
В иске утверждается, что на десятках тысяч автомобилей...
Сенцов готов пожать руку Путину, если это поможет освободить пленных (3)
Освобожденный из заключения в России украинский...
"Как вы смеете!": 16-летняя шведка произнесла речь с трибуны саммита ООН (7)
Еще год назад о Грете Тунберг не знал почти никто....
США могут передислоцировать в Польшу часть военнослужащих из других стран Европы (8)
Соединенные Штаты, вероятно, перебросят в Польшу часть...
Washington Post: Трамп приказал заморозить финансовую помощь Украине еще до звонка Зеленскому (1)
Президент США Дональд Трамп поручил временно...
TOP новостей
Вильнюсцы не верят своим глазам: на одной из улиц временно появились два перехода и островки безопасности (8)
"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б....
Масюлис постригся наголо: надо прекратить это шоу (9)
Консерватор Кястутис Масюлис раскритиковавший...
В Литве запрещены некоторые лекарства из-за вызывающих рак примесей список (2)
Государственная служба по надзору над лекарствами...
В Нью-Йорке – предложение Грибаускайте: стать послом инициативы (65)
В Нью-Йорке на форуме лидеров социальной политики Concordia...
На Лукишкской площади появится макет мемориала "Холма свободы" (10)
24 сентября на Лукишкской площади в столице Литвы макет...