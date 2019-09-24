"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет один освобожденный человек", – сказал Олег Сенцов.

Отвечая на вопрос слушателя, продолжит ли он борьбу с Россией, Сенцов ответил, борется не с Россией, а с "путинским режимом".

Под этой борьбой, по словам Сенцова, он понимает противодействие путинскому режиму, который хочет по-прежнему поработить Украину, прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных и возвращение Крыма.