"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет один освобожденный человек", – сказал Олег Сенцов.
Отвечая на вопрос слушателя, продолжит ли он борьбу с Россией, Сенцов ответил, борется не с Россией, а с "путинским режимом".
Под этой борьбой, по словам Сенцова, он понимает противодействие путинскому режиму, который хочет по-прежнему поработить Украину, прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных и возвращение Крыма.
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