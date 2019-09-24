Освобожденный из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил в интервью радио "Крым.Реалии", что ради освобождения украинских политзаключенных он готов пожать руку президенту России Владимиру Путину.
Olehas Sencovas
© Reuters / Scanpix

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет один освобожденный человек", – сказал Олег Сенцов.

Отвечая на вопрос слушателя, продолжит ли он борьбу с Россией, Сенцов ответил, борется не с Россией, а с "путинским режимом".

Под этой борьбой, по словам Сенцова, он понимает противодействие путинскому режиму, который хочет по-прежнему поработить Украину, прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных и возвращение Крыма.

Украинская правда
Статьи по теме:

Переговоры по новому обмену пленными между Украиной и РФ проходят без Запада из-за их "деликатности" (2)

Между Украиной и Россией "очень активно" продвигаются...

Папа Франциск приветствует обмен пленными между Украиной и Россией (3)

После обмена освобожденные смогли обнять близких,...

Сенцов о Путине: Смена режима в России неизбежна, драконы тоже умирают (122)

Режиссер Олег Сенцов дал в Киеве первую...

Как в Украине оценили обмен пленными с Россией? (44)

Эйфория от возвращения в Украину незаконно...

Советник президента Литвы: мы с осторожностью оцениваем обмен пленными между Украиной и Россией (90)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседа Аста...

Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев (41)

Семья освобожденного режиссера Олега Сенцова...

ЕС, Совет Европы и США приветствуют обмен пленными между РФ и Украиной (4)

Генсек Совета Европы назвал обмен пленными "важным...

Глава МИД Литвы сожалеет, что Киев вернул заключенных такой дорогой ценой (72)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

В мире

Верховный суд Британии: Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента

Верховный суд Британии принял уникальное, историческое...

Адвокат Януковича заявил, что он планирует вернуться в Украину

Адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы...

Президент Украины подписал закон о "таможенном безвизе" с Евросоюзом (1)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал...

В США подали новый иск против BMW и Bosch в рамках дизельного скандала

В иске утверждается, что на десятках тысяч автомобилей...

Сенцов готов пожать руку Путину, если это поможет освободить пленных (7)

Освобожденный из заключения в России украинский...

TOP новостей

Новые прогнозы: с каждым годом в Литве все больше будет ощущаться нехватка специалистов (4)

Через 10 лет в сфере здравоохранения в Литве будет...

Вильнюсцы не верят своим глазам: на одной из улиц временно появились два перехода и островки безопасности (14)

"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б....

В Литве запрещены некоторые лекарства из-за вызывающих рак примесей  список (6)

Государственная служба по надзору над лекарствами...

Семья вернулась из отпуска и не получила доверенный компании автомобиль (2)

Представьте себе такую ситуацию: вы оставляете...

Кедисы ради спасения дочери продали свой дом в Гарляве

Дом Кедисов на улице Клонё им уже не принадлежит.