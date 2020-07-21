Сенаторы в США подготовили резолюцию против возвращения РФ в G8

Группа американских сенаторов подготовила проект резолюции против возвращения России в состав "группы восьми" ("большая восьмерка", G8. - Ред.). Принятие РФ невозможно, если "она не прекратит свои злонамеренные действия в отношении Украины, США и наших союзников". Об этом говорится в сопроводительной записке к документу, размещенной в понедельник, 20 июля, на сайте Дика Дурбина (демократ от штата Иллинойс), являющегося сопредседателем группы Сената Конгресса США по Украине.

Несмотря на аннексию Россией у Украины Крыма, дестабилизирующие действия РФ против США и других демократических стран, а также недавние сообщения, что Москва предложила награду за атаки на американские войска, дислоцированные в Афганистане, "президент Дональд Трамп неоднократно призывал к тому, чтобы Россия была возвращена в "группу восьми" или же приняла бы участие в процедурной работе G7", отметил Дурбин. Он обвинил республиканца Трампа, в том, что тот "стремился нормализовать" отношения с Москвой и "вознаградить Кремль".

Авторы документа, в частности, призвали главу Белого дома использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты "для борьбы с российскими угрозами против наших войск", с попытками подорвать "наши выборы и суверенитет демократических государств во всем мире".

Соавторами резолюции, помимо Дурбина, выступили еще 12 американских сенаторов.

Москва не рассматривает участие в расширенном саммите G7

Ранее, 4 июля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не рассматривает совместно с Вашингтоном каких-либо вариантов "приемлемой для РФ роли" на расширенном саммите G7.

"Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем. Это довольно странное заявление, которое, мягко говоря, вызвало у нас вопросы", - указал Рябков, сославшийся на заявление посла США в РФ Джона Салливана.