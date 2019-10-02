Российское правительство продолжает преследовать лидеров оппозиции, заявляют сенаторы США. Они призывают задействовать "акт Магнитского" и ввести новые санкции.
Marco Rubio
© Reuters/Scanpix

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин призывают госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека. Об этом говорится в письме Рубио и Кардина,опубликованном во вторник, 1 октября. Под ним стоят подписи еще девяти сенаторов.

Сенаторы в письме просят "принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, в том числе заключения под стражу по политическим причинам многих граждан". Политики призывают задействовать для этого "акт Магнитского".

"Акт Магнитского" был принят в США в 2012 году, он предусматривает применение персональных санкций против тех, кто причастен к нарушению прав человека. Подобные законы позднее приняли еще несколько стран.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

ПАСЕ на этой неделе обсудит протесты в Москве (58)

Парламентская ассамблея Совета Европы ( ПАСЕ ) в...

"Чтобы ни одна мать не плакала". Как в Москве прошел самый массовый митинг в поддержку политзаключенных (7)

На проспекте Сахарова в Москве в воскресенье прошла...

Генпрокуратура просит не лишать свободы актера Павла Устинова (2)

Генеральная прокуратура РФ назвала чрезмерно суровым...

В руководстве "Единой России" назвали несправедливостью приговор Устинову (9)

Секретарь генсовета правящей в России партии Андрей...

В Москве задержали трех студентов, поддерживавших Егора Жукова (4)

На параде студенчества полицейские задержали трех...

По всей России проходят обыски в штабах Алексея Навального (6)

Обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального и...

Росгвардия: журналисты на митингах должны носить опознавательные жилеты и не раскрывать личности силовиков (1)

Росгвардия прислала в Совет при президенте РФ по...

В мире

Сенаторы США просят ввести санкции за преследование оппозиции в РФ (10)

Российское правительство продолжает преследовать...

Парламент Нидерландов призвал расследовать роль Украины в деле об MH17 (26)

В Нидерландах депутаты Второй палаты парламента...

США призвали Северную Корею "воздержаться от провокаций"

США призвали Пхеньян "воздерживаться от провокаций" и...

Дипломаты РФ посетили россиянина, подозреваемого в убийстве в Берлине

Два российских дипломата посетили в следственном...

Зеленский обсудил согласование "формулы Штайнмайера" с лидерами политсил в ВР и фракцией "Слуга народа" (2)

1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на...

TOP новостей

Отработка сценария аварии на Островецкой АЭС: в случае необходимости эвакуировать будут против воли (52)

В спокойной деревне Магунай, на юго-востоке Литвы , 2...

Страсти из-за трубы стоимостью 100 млн. евро – под пристальным вниманием российской разведки (56)

Компания MT Group , которая проиграла в конкурсе на...

Налог на автомобили в Литве предлагают связать с выбросами СО2, максимальный размер – 1400 евро (40)

Министерство экологии Литвы предлагает ввести...

ВИДЕО: Свобода слова в 90-х и литовские СМИ на русском - попытка диагноза (32)

"Новые времена", реально начавшиеся в Литве с обретением...

Šildymas

Сколько будет стоить отопление в столице Литвы: таких цен не было уже давно (14)

В Вильнюсе с 1 октября включают отопление в...