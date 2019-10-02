Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин призывают госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека. Об этом говорится в письме Рубио и Кардина,опубликованном во вторник, 1 октября. Под ним стоят подписи еще девяти сенаторов.
Сенаторы в письме просят "принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, в том числе заключения под стражу по политическим причинам многих граждан". Политики призывают задействовать для этого "акт Магнитского".
"Акт Магнитского" был принят в США в 2012 году, он предусматривает применение персональных санкций против тех, кто причастен к нарушению прав человека. Подобные законы позднее приняли еще несколько стран.
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