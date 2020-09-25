Согласно законопроекту, администрация президента США должна будет определить, были ли нарушены Москвой законы о запрете химического и биологического оружия. По итогам проверки американский президент должен будет представить конгрессу доклад о бывших и действующих правительственных чиновниках РФ, причастных к отравлению оппозиционного политика и сокрытию этого. Активы этих людей в США заморозят, им также запретят въезд в Соединенные Штаты.
Кроме того, законопроект предполагает подготовку отчета о "личном благосостоянии Владимира Путина и его приближенных, накопленном с помощью коррупционных практик", говорится в сообщении сенаторов.
Отравление Навального
Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске, оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.
Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Навального.
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